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YENİ BOĞAZİÇİ'NDE İNTİHAR!

YENİ BOĞAZİÇİ'NDE İNTİHAR!

26 yaşında hayatına son verdi!

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Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Yeni Boğaziçi köyünde 26 yaşındaki Ömercan Akcan canına kıydı. Bugün saat 12.00 sularında Erbatu Aysergi Tower 2 Apartmanının damına çıkarak beton zemine atlayan Akcan yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

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