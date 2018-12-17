YENİ BOĞAZİÇİ'NDE İNTİHAR!
26 yaşında hayatına son verdi!
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Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Yeni Boğaziçi köyünde 26 yaşındaki Ömercan Akcan canına kıydı. Bugün saat 12.00 sularında Erbatu Aysergi Tower 2 Apartmanının damına çıkarak beton zemine atlayan Akcan yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.
Etiketler : Yeni Boğaziçi köyü, Ömercan Akcan, intihar
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