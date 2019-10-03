Yeni doğan bebeklerde gizli tehlike!

Konjenital hipotiroidi nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Konjenital hipotiroidi yenidoğan döneminde en sık karşılaşılan ve 3000-4000 canlı doğumda bir görülen endokrinolojik sorundur. Peki, Konjenital hipotiroidi nedir?

Konjenital hipotiroidi yenidoğanlarda ciddi bir tiroid hormon eksikliğidir. Bozulmuş nörolojik fonksiyonlara, bodur büyümeye ve fiziksel deformasyonlara neden olur. Şimdi, Konjenital hipotiroidi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere göz atalım…

KONJENTİNAL HİPOTİROİDİ NEDİR?

Konjenital (doğumsal) hipotiroidizm, tiroid bezinin gelişimsel hatalarından (disgenezi), tiroid hormon oluşumunda doğuştan gelen bozukluklardan (dishormonogenez), ender olarak da tiroid bezinin regülasyonunda doğuştan gelen bozukluklardan (merkezi hipotiroidi) kaynaklanan bir durumdur. Konjenital hipotiroidizmli bebekler vücudun ihtiyaçları için yeterli tiroid hormonu üretemezler. ‘Doğuştan’ terimi, durumun doğumda mevcut olduğu anlamına gelir.

KONJENTİNAL HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ

Konjenital hipotiroidizm ile doğan çoğu bebek tamamen normal görünür ve belirgin bir semptomu yoktur. Bu nedenle, tüm çocukların doğumda test edilmeleri çok önemlidir. Bazı bebeklerde en önemli belirti uzamış sarılıktır. Bunun dışında yaygın semptomlardan bazıları; aktivite azalması, uyku süresinin artması, beslenme zorluğu ve kabızlıktır. Bebekte ayrıca halsizlik, emme güçlüğü, kalın sesle ağlama, vücut ısısını koruyamama ve üşüme belirtileri de mevcuttur.

KONJENTİNAL HİPOTİROİDİ TEDAVİSİ

Yenidoğanlar rutin olarak tiroid hormon düzeyleri açısından taranır. Test, bebeğin topuğundan küçük bir kan örneği alınmasını içerir. Bir laboratuvar bebeğin kandaki tiroid hormonu seviyelerini (T4) ve tiroid stimüle edici hormonu (TSH) kontrol eder. Ana tedavi bebeğe tiroid hormonu (levotiroksin) vermektir. Tiroid hormonu bebeğe günde 1 kez ağızdan verilir. İleri yaşlarda görülen geçici hipotiroidilerde doktor kontrolü altında verilen troid ilaç tedavisi azaltılarak zaman içinde kesilebilir. Ancak kişide kalıcı hipotiroidi var ise tedavi ömür boyu sürmelidir.