Yeni Doğum Yapan Gülşen'den Şok Frikikler!

'ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM, AYRILMAK ZOR GELDİ'

Bebeğini özlediğini ifade eden Gülşen 'Çocuğumu çok özledim ayrılmak çok zor geldi. Yola çıkar çıkmaz başladık zaten telefondan görüntülü konuşmaya babası sürekli her anını bana fotoğraflayıp gönderiyor" diye belirtti.

'BİR BAŞKASI BAKSIN DİYE DOĞURMADIM!'

İnternet sitelerinde çıkan haberlere göre bebeğine 2 tane dadı tuttuğu söylenen Gülşen gazetecilerin sorusunu şöyle yanıtladı: