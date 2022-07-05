Yeni doğum yapan Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'dan tatil pozu

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen oyuncu Sinem Kobal kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Güzel oyuncu Sinem Kobal doğumdan sonra ilk kez paylaşım yaptı. Sinem Kobal'ın tatil paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.

Selena dizisiyle hafızalara kazındıktan sonra pek çok yapımda rol alan Sinem Kobal kendi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlendi. Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Güzel oyuncu ikinci çocuğunu da kısa süre önce kucağına aldı.

Leyla adını verdiği ikinci bebeğini de dünyaya getiren ünlü oyuncu, doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Kobal, kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Formda vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Kobal'ın tatil pozu için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı.

"KIZIMIZA KAVUŞTUK"

Sinem Kobal doğum sonrası"Çok şükür iyiyim. Bebek iyi, ben iyiyim. Ben hastanede biraz fazla kaldım çünkü orta kulak iltihabı oldum. Derken doğum başladı. Kulağım için tedaviye devame ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti. Zaten ben daha önce de aynı ekipleydim. Normal doğum oldu, kızımıza kavuştuk" açıklamasında bulunmuştu.

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