YENİ GELİŞMELER VAR!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan işadamı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz’ün davası bir kez daha tehir edildi.

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan işadamı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz’ün davası bir kez daha tehir edildi.

Savcı ek süre talep etti

‘Sahte vekâlet’ olayının sanıkları dün sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılırken, davayı yürüten Savcı Emine Taşkın, Muammer Uğursöz ve Serdar Özbekoğlu ilgili yeni gelişmeler olduğunu belirtti. Taşkın, ayrıca Uğursöz hakkındaki evrakların da incelemesinin sürdüğünü kaydetti.

Taşkın, ortaya çıkan yeni gelişmeler üzerine mahkemeden ek süre istedi. Yargıç Meltem Dündar davayı 6 Aralık tarihine tehir etti.