Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan Havaalanı’nın yeni terminal binasını 2018’in sonuna doğru açmayı hedeflediklerini kaydederek, “Uluslararası normlarda bir havalimanı inşa ediliyor” dedi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dürüst, Ercan Havalimanı’nın 10 aylık sürede yapılan yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kemal Dürüst, “Uluslararası normlarda bir havalimanı inşa ediliyor. Bu proje KKTC ekonomisinin, sosyal yapısının, yaşantısının, dışa açılımının, eğitiminin, turizminin ve siyasetinin en temeli, en gerekli unsuru ve merkezi olacak” dedi.

“YENİ HAVALİMANI 30 UÇAĞI BARINDIRABİLECEK”

17 -18 bin metre kare olan terminal binasının yeni projeyle 170 – 180 bin metrekareye çıkacağını, 8 uçak kapasitesinin 15 bin metrekarelik ilave apronla 11’e yükseldiğini ifade eden Dürüst, “Projenin bitmesiyle yeni havalimanı 30 uçağı barındırabilecek” açıklamasında bulundu. Havalimanı projesine 8 körük daha ilave edildiğini belirten Kemal Dürüst, 3 bin metrelik pistin 600 metrekarelik bölümünün kaliteli beton öncesine kadar tamamlandığını, İstanbul Hava Yolları’na ait eski hangarın yıkılmasıyla inşaatta engel olacak sorunun kalmadığını vurguladı.

“ŞU ANA KADAR 57 BİN METREKÜP BETON, 10 BİN TON DEMİR KULLANILDI”

Bakan Dürüst, yeni terminal binasında şu ana kadar 57 bin metreküp betonla 10 bin ton demir kullanıldığını kaydederek, kaba inşaatın yüzde 70’inin tamamlandığını aktardı. Projeye göre özel tasarlanmış ağaç formlu çelik taşıyıcıların imalatlarında sona gelindiğini, 36 tane olacak taşıyıcılardan ilkinin montaj çalışmalarına başlandığını kaydeden Dürüst, çok katlı otopark binası hakkında da bilgi verdi. Dürüst, arazinin tellenmesi, çevre yolları, çöp toplama ve arıtma tesislerinin yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

“İNŞAATI 18 KİŞİLİK HEYET DENETLİYOR”

Yeni terminal binası inşaatının 18 kişilik heyet tarafından denetlendiğini belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yeni terminal binasını 2018 yılının sonuna doğru hava ulaşımına açma hedefinde olduklarını söyledi. Dürüst, “Böylece ülke turizminin, ekonomisinin, sosyal yaşantısının önünde ciddi anlamda açılımlar olacak, siyaseten bir takım aşamalar kat edeceğiz” dedi. Verilen bilgiye göre, Bakan Dürüst’e Ercan’daki incelemelerinde T&T şirketi Genel Müdürü Serhat Özçelik, Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı ile Taşeron firma Korman Construction Direktörü Günay Çerkez ile Bakanlık yetkilileri eşlik etti.