Yeni havalimanına “Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı” adı önerildi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, yeni havalimanının adının Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı olmasını talep etti.

Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı İnisiyatifi adına Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ülkelerin başta havalimanları olmak üzere büyük yapıtlarına ya da eserlerine o ülkenin en değerli kişilerin isimlerini verdiği belirtilerek, yeni yapılan havalimanına toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adının verilmesi istendi.

-“Talebimiz mevcut ismin değiştirilmesi değil, yenisine bu ismin verilmesi”

Havalimanına “Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı” adının verilmesinin talep edildiği açıklamada, “Talebimiz mevcut olan havalimanının isminin değiştirilmesi değil, yeni havalimanımıza yeni bir isim koyulması yönünde olup, bu sebeple önerimiz, Kıbrıs Türk halkının ortak talebi olduğuna inandığımız Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı ismidir. Böyle bir durumda, Kıbrıs’ın yetiştirdiği en değerli insanlardan biri ve bağımsızlık yolunda lideri olarak kabul edilen bu devlet adamının isminin oraya verilmesinin en isabetli karar olacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.