'Yeni hayat' başlarına yıkıldı... 11 yaşında ama 2'inci kez savaştan kaçıyor!

Ülkelerindeki savaşlardan kaçıp Ukrayna’da kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlardı, kendilerini ateş hattında buldular. Ukrayna’dan çıktıktan sonra ne yapacaklarını bilmiyorlar... Zorluklarla kurmaya çalıştıkları yeni hayatları ‘başlarına yıkılan’ Yemenliler, Afganlar ve Suriyeliler anlatıyor…

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, silahların önünden zorlukla kaçıp ve kendilerine yeni bir hayat kurmak için mücadele eden insanları da etkiledi. Ülkelerinden kaçıp Ukrayna’ya sığınan Yemenliler, Afganlar ve Suriyeliler, tam savaştan uzağız derken kendilerini yeniden ateşin ortasında buldu.

‘HER ŞEYİ GERİDE BIRAKTIM’

Ahmed, Yemen’deki savaştan kaçmayı başarmış, Ukrayna’da kendine yeni bir düzen kurmuştu. Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri olan Harkiv’de hayata yeniden başlayan 20 yaşındaki genç, geçtiğimiz hafta Rus kuvvetleri yaşadığı şehri kuşatınca yeni evini de terk etmek zorunda kaldı.

Önce kendi ülkesini ardından da kendine sıfırdan hayat kurduğu Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan mühendislik öğrencisi Ahmed, Avrupa’daki sığınma başvurularını etkileyeceğinden endişe ettiği için tam adının yayınlanmasını istemiyor ve bir yılı aşkın süredir yaşadığı şehir için, “Burası yaşamak, yerleşmek için harika bir yerdi. Şimdi ise her şeyi geride bıraktım” diyor.

‘BEŞ YILDIZLI OTELDE OLDUĞUMU DÜŞÜNMELERİNİ SAĞLADIM’

Ahmed için Polonya sınırını geçmek üç gün sürmüş. Polonya'ya vardıktan sonra Yemen’deki ailesiyle konuşmayı başardığında onları endişelendirmek istemeyen Ahmed, “Beş yıldızlı bir otelde olduğumu düşünmelerini sağladım” diyor.

Ukrayna’da sıkışıp kalma düşüncesi, Ahmed'i ülkesinde şiddete ve savaşa maruz kaldığındaki günlerden daha ‘sefil’ hissettirmiş. Bunun nedenini ise Ahmed şu sözlerle anlatıyor:

“Yemen’de ailelerimizle bir aradaydık. Öyle bir noktadaydık ki artık yaşamak ya da ölmek bizim için önemli değildi. Hiçbir şey sorun değildi çünkü birlikteydik. Ama Ukrayna’da savaş başladığında çok farklı hissettim. Çok fazla insan tanımıyorduk ve hızlı bir çıkış yolu bulamadık.”

Yardım için internet üzerinden bağış kampanyaları düzenleyen gönüllülere göre, savaş başladığı sırada Ukrayna’da yüzlerce Yemenli bulunuyordu ve hepsi de Ahmed gibi kendilerine bir hayat kurmaya çalışıyordu.

‘TEKRAR YERLEŞMEKTEN KORKUYORUM’

Her ne kadar diğerlerinden daha iyi olduğunu söylese de sürekli savaştan kaçmak Ahmed'i de sarstı. Almanya'ya giden bir trende Washington Post gazetesine konuşan Ahmed, “Ya bir kez daha yerleşirsem ve işler bir ker daha alt üst olursa diye korkuyorum” dedi.

Ahmed, Almanya'da akrabası ile buluşmayı ve eğitimine orada devam edebilmeyi umduğunu da söyledi.

ALTI AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ MÜLTECİ OLDU

Kurmaya çalıştığı yeni hayat deyim yerindeyse başına yıkılan bir diğer savaş mağduru ise Masouma Tacik. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden sonra başkent Kabil’den Kiev’e kaçmayı başaran Tacik, sadece altı ay içinde kendini yeniden mülteci olarak buldu.

Veri analisti olan Afgan genç, Kabil’den gelirken yanında getirebildiği bir sırt çantası, birkaç parça kıyafet ve dizüstü bilgisayarının üzerine yeni bir eşya daha ekleyecek kadar bile yerleşmeye fırsat bulamadan Kiev’den de çıkmak zorunda kaldı.

‘HAYATTA HİÇBİR ŞEYİN GARANTİSİ YOK’

Afganistanlı 23 yaşındaki Tacik, “Kiev'e ilk geldiğimde rahat nefes alabileceğimi hissettim. Şimdi ise hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığını anlıyorum. Bu yüzden günü olduğu gibi yaşıyorum” diyor.

‘Engellerin ve bürokratik süreçlerin’ kaldırılmasının, tıpkı kendisi gibi hala sığınacak yer arayan insanların yeniden başlamasına yardımcı olacağını da söyleyen Tacik, “Bu yaşananları kimse hak etmiyor. Afganistan'daki arkadaşlarımı Kabil’de bıraktığım gibi şimdi de Ukraynalı arkadaşlarımdan ayrıldım. Evimi kaybettiğimde ve bu ülkeye geldiğimde beni evlerine kabul eden arkadaşlarım… Onların da güvenliklerinden endişe ediyorum” diye anlatıyor.

11 YAŞINDAKİ HASSAN’IN DA SAVAŞTAN İLK KAÇISI DEĞİL

11 yaşındaki Hassan’ın elinde bir poşet, pasaport ve telefon numaralarının yazılı olduğu kağıtla tek başına Slovakya’ya kaçması geçtiğimiz günlerde bir hayli konuşulmuştu. Ukrayna’nın doğusundan yola çıkarak 1200 kilometre seyahat eden ve Slovakya’ya ulaşmayı başaran Hassan, annesi yaşlı büyükannesini yalnız bırakamadığı için tek başına şehirden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Bu, Hassan’ın savaştan ilk kaçışı değildi. Yaklaşık 10 yıl önce, Hassan henüz bir bebekken ailesi Suriye savaşından yıllar önce kaçmıştı. Hassan, bu kez de Ukrayna’dan ayrılmak zorunda kaldı.

BABALARINI SURİYE’DEKİ SAVAŞTA KAYBETTİLER

Hassan Slovakya’ya sağ salim ulaşınca polisler kâğıtta yazan numaralardan çocuğun Slovakya’da yaşayan kardeşlerine ulaştı. Hassan’ın kız kardeşlerinden Luna, “Birimizin Ukrayna’ya gidip onu alması gerektiğini düşündük ancak bu çok tehlikeliydi. Hassan trene binip tek başına buraya kadar gelebildiği için çok şaşkınım. Onun için çok endişeleniyordum” diye anlatıyor.

Suriye’den ayrıldıklarında Hassan’ın henüz bebek olduğundan da bahseden Luna, “Çok küçüktü ve o günleri hatırlamıyor. O günleri hatırlamadığı için mutluydum çünkü asla bir savaşa şahit olmasını istemezdim” ifadelerini kullanıyor.

Kardeşler, çocukluklarını Suriye’de geçirmiş. Savaş çıktığında ise annelerinin memleketi olan Ukrayna’ya taşınmışlar. Suriyeli babalarının ülkesindeki çatışmalarda ortadan kaybolduğunu da anlatan Luna, “Ama onu hatırlıyorum” diyor.

UKRAYNALI OLMAYANLARA FARKLI MUAMELE YAPILDIĞINI ANLATIYORLAR

Ukrayna’ya eğitim için gelen birçok uluslararası öğrenci de savaştan kaçmak için çabaladı. Arap, Afrikalı ve Güney Asyalı öğrenciler de dahil olmak üzere sayısız öğrenci ülkeyi terk etmeye çalıştı.

Bu öğrencilerden bazıları Ukraynalı olmayanlara farklı muamele gösterildiğini söylüyor. Savaştan kaçmaya çalışan yabancı öğrenciler, özel otobüslere binmelerine izin verilmediğini ya da sınırdaki askerlerin, Ukraynalıların geçmesine izin vermek için onları geri ittiğini anlatıyor.

15 SAATLİK KAÇIŞ YOLCULUĞU

Avrupa'ya sığınma başvurusunda bulunduğundan soyadının yayınlanmasını istemeyen Mohamed de Yemen’den kaçıp Ukrayna’ya gelmeyi başaranlardan.

Mohamed, yaşadığı şehir olan Poltava’nın merkezindeki siren sesleriyle uyandığı gün ülkeden çıkmaya karar vermiş. Ardından kalabalıklarla dolup taşan tren ve otobüs istasyonlarından geçtiği, kilometrelerce yürüdüğü ve yabancıların yardımları sayesinde yoluna devam edebildiği 15 saatlik bir yolculuğa başlamış. Mohamed, “Artık bacaklarımı hissetmiyordum. Korkudan başka hiçbir şey hissetmiyordum” diyor.

Mohamed önce Polonya'ya geçmiş. Burada kendisine yardım sunan Polonyalı bir aile ile tanışmış. Polonyalı aile, Mohamed ve uzun süren yolculuk sırasında tanıştığı Iraklı arkadaşını Varşova’ya götürmüş.

Yardım karşısında şaşırdığını anlatan Mohamed, “Dürüst olmak gerekirse hiçbir çabadan kaçınmadılar. Karnımızı doyurdular, bize yeni çoraplar bile verdiler” diye anlatıyor.

Mohamed, Poltava’daki anılarından sevgiyle bahsediyor ve şunları söylüyor: “Bu düzeyde bir yıkım olabileceğini asla düşünmemiştim. Orada Ukraynalı arkadaşlar edinmiştim. Hâlâ iletişim halindeyiz.

Ukraynalıların göçü iki haftadan kısa bir sürede, 2015 ve 2016 yıllarında ağırlıklı olarak Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya tarihsel akışına ulaştı. Bununla birlikte Avrupa Birliği, yeni mülteciler için benzeri görülmemiş adımlar attı.Ukraynalılar, Afrika ve Orta Doğu'dan birçok kişiyi arafta bırakan bir sığınma sistemini atlayarak 27 ülkeli blok içinde üç yıla kadar geçici koruma alabilecekler.

