YENİ HÜKÜMET, YENİ DÖNEM

UBP-HP koalisyon hükümeti resmen kuruldu. Ersin Tatar, KKTC’nin ilanından sonraki sürede görev yapan 13’üncü başbakan oldu

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nin ortaklığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci hükümeti kuruldu. Yeni hükümet, Kıbrıs Türk halkının devlet olgusuna kavuştuğu Kıbrıs Türk Federe Devleti dönemiyle birlikte, 41’inci hükümet sıfatını taşıyor.

UBP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili 59 yaşındaki Ersin Tatar, KKTC’nin ilanından sonraki sürede görev yapan 13’üncü başbakan oldu.

UBP-HP KOALİSYONU

Cumhurbaşkanı’na bugün sunulan UBP-HP koalisyonunda görev dağılımı şöyle: “Başbakan Ersin Tatar (UBP) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP) Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel (UBP) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP).

MECLİS’TEKİ DAĞILIM

Tüm bakanların aynı zamanda milletvekili sıfatı taşıdığı yeni koalisyon hükümeti, 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi’nde 30 milletvekiline sahip. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarmıştı. Başbakan ve 10 bakandan oluşan kabinede, UBP 8, HP ise 3 üyeye sahip. CTP-HP-TDP-DP koalisyonunda görev yapan HP’li isimler olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni koalisyonda da koltuklarını korudu. Bakanlıkların adı yeni hükümette aynen kalırken, bazı daire, kurum ve kuruluşların bağlı olduğu bakanlıklar değişti. TATAR, 13. BAŞBAKAN İki dönem Maliye Bakanlığı yapan Başbakan Ersin Tatar ilk kez başbakan, UBP kanadındaki bakanlardan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz siyasi hayatlarında ilk kez bakan sıfatını kazandı. Ersin Tatar, KKTC siyasi tarihinde Mustafa Çağatay, Necat Konuk, Derviş Eroğlu, Hakkı Atun, Mehmet Ali Talat, Ferdi Sabit Soyer, İrsen Küçük, Sibel Siber, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Soyer Kalyoncu, Hüseyin Özgürgün ve Tufan Erhürman’dan sonra 13’üncü başbakan oldu. UBP-HP Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, görev süresinde çalıştığı 5. Hükümet; kurulması için görev verdiği ve onayladığı ise 4. Hükümet…



