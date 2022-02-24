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Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor

Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor

Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında oluşturulan Bakanlar Kurulu ilk toplantısını bugün yapıyor.

Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti  – Yeniden Doğuş Partisi  hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Başbakanlık’ta yapılacak toplantının bugün saat 14.00 sıralarında gerçekleştirilmesi bekleniyor

BRTK

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