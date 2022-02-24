Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor
Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında oluşturulan Bakanlar Kurulu ilk toplantısını bugün yapıyor.
Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
Başbakanlık’ta yapılacak toplantının bugün saat 14.00 sıralarında gerçekleştirilmesi bekleniyor
BRTK
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