Yeni kabine Meclis’e sunuldu

Cumhurbaşkanı’nca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu. Oturumda, Hükümet Programı’nın yarın saat 16.00’da yapılacak birleşimde okunmasına oy birliği ile karar verildi. Genel Kurulu’nun Olağanüstü Birleşimi’ne muhalefet milletvekilleri katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 19.45’te Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Olağanüstü Birleşim’de Cumhurbaşkanı’nca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

Muhalefet partileri CTP ile HP’nin katılmadığı Olağanüstü Birleşim’de, ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemlerinde, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’e tevdi etmiş olduğuna ilişkin tezkere okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı’nca atanan Bakanlar Kurulu listesi Genel Kurul’a sunuldu.

YENİ KABİNE

“Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy.”

HÜKÜMET PROGRAMI, YARIN 16.00’DA

Bakanlar Kurulu listesinin Genel Kurul’a sunulmasının ardından ise, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın Hükümet Programı’nın Meclis’te okunacağı günü belirleyen kararı okundu. Buna göre, UBP – DP- YDP Koalisyon Hükümeti’nin Hükümet Programı’nın yarın saat 16.00’da yapılacak birleşimde okunmasına oy birliği ile karar verildi.

Anayasa’ya göre, hükümet programı üzerindeki görüşme, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güvenoyuna başvurulur.

BRT