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YENİ PUL SERİSİ 24 EYLÜL'DE SATIŞTA

YENİ PUL SERİSİ 24 EYLÜL'DE SATIŞTA

Yeni pul serisi 24 Eylül’de satışta

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Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, 24 Eylül Salı günü satışa sunuluyor.

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, “Kaktüs Çiçekleri” konulu pul serisi, 2.50 TL’lik 2 puldan oluşuyor.

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Bolan Dijital Baskı Ltd’e baskısı yaptırılan yeni pulların perforesi, Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.
 

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