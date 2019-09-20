YENİ PUL SERİSİ 24 EYLÜL'DE SATIŞTA
Yeni pul serisi 24 Eylül’de satışta
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Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, 24 Eylül Salı günü satışa sunuluyor.
Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, “Kaktüs Çiçekleri” konulu pul serisi, 2.50 TL’lik 2 puldan oluşuyor.
Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Bolan Dijital Baskı Ltd’e baskısı yaptırılan yeni pulların perforesi, Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.
Etiketler : Posta Dairesi, pul serisi
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