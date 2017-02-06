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Yeni Sevgilisi Çok Tanıdık!

Yeni Sevgilisi Çok Tanıdık!

Yeni Sevgilisi Çok Tanıdık!

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Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'ten boşanmak için dava açan Angelina Jolie'nin, 5 yıl birlikte olduğu Jared Leto ile ask yasadığı iddia edildi.

Angelina Jolie'ye yakın kaynaklar, boşanma kararın duyulmasıyla Jared Leto'nun, neredeyse her gün güzel oyuncuyu arayıp moral verdiğini söylediler.
 
Hafta içinde Los Angeles'ta baş basa yemek yiyen ikilinin, tekrar aşk yaşamasının an meselesi olduğunu belirten kaynaklar, boşanma gerçekleşmeden ciddi bir ilişkiye sıcak bakmayan Jolie'nin, yine de Leto'nun ilgisinden memnun olduğunu ileri sürdüler.
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