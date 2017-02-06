Yeni Sevgilisi Çok Tanıdık!

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'ten boşanmak için dava açan Angelina Jolie'nin, 5 yıl birlikte olduğu Jared Leto ile ask yasadığı iddia edildi.

Angelina Jolie'ye yakın kaynaklar, boşanma kararın duyulmasıyla Jared Leto'nun, neredeyse her gün güzel oyuncuyu arayıp moral verdiğini söylediler.