Yeni sevgilisiyle aşk tatilinde...
Yeni sevgilisiyle aşk tatilinde...
A+A-
Berrak Tüzünataç, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Alp Özcan’la Bodrum’da aşk tatili yaptı.
Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu’dan ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra aşk yaşamaya başladığı Alp Özcan’la tatile çıktı.
Çiftin, geçen hafta Bodrum’a giderek, konakladıkları oteldeki bir partiye katılıp, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE MERYEM UZERLİ'YLE KONAKLAMIŞTI
İki gün şehirde kalan çiçeği burnunda sevgililer, baş başa zaman geçirdi. İkilinin, sadece sakin yerlerde görüştükleri konuşuluyor. İş insanı, Bodrum’da kaldığı otelde, daha önce eski sevgilisi Meryem Uzerli’yle uzun süre konaklamıştı.
Etiketler : Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi, Alp Özcan
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.