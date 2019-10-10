Yeni sezon tarihi belli oldu!

Mayıs ayında sezon finali yapan Avlu, yeni sezonda izleyicilerle yeniden buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen yıl Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinin yeni sezon yeni bölümleri Netflix'te olacak. Netflix dizinin fragmanı ve yeni sezon yayın tarihini paylaştı. Peki Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?

Avlu’nun üçüncü sezonu merakla beklenirken izleyiciler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Ertan Saban gibi isimleri barındıran Avlu dizisi 3. sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Netflix Avlu dizisi yeni sezon fragmanını da yayınladı. Avlu yeni sezon ne zaman? İşte tarihi…

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Avlu yeni sezon Netflix’te olacak. Dizi 18 Ekim’de izleyici ile buluşacak.

Avlu yeni sezon fragmanı Netfilix uygulamaları ve veya internet sitesi üzerinden izlenebiliyor.

AVLI SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kudret, Avlu'da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz'in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin'i zorla raptederler. Savcı Zerrin'in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.

KUDRET SİLAHINI ATEŞLİYOR

Deniz savcı ve diğerlerinin ellerindeki kelepçeyi çözmelerini ister. Artık zafer kazanılmıştır. Herkes alkışlarla zaferi kutlar. Kudret belindeki silahı çeker. Aynı anda Zerrin'in odasında kilitli kalan Pelin kameralardan Kudret'i ve adamlarını görür. Çaresizlik içerisinde “kimse yok mu“ diye feryat eder. Azra ve Deniz zaferlerinin tadını doyasıya çıkarırken, Kudret Deniz'lerin tarafına ulaşmıştır. Hüseyin ve Derya Zerrin'in kollarından tutarak dışarı çıkarırken Kudret silahını Zerrin'e doğrultur. Herkes şoke olur. Kudret gülerek silahını ateşler. Zerrin vurulur. Ortalık karışır.

Zerrin'in vurulmasının ardından Deniz, Azra ve diğerleri Kudret'in olduğu bölüme giderek ona meydan okurlar. Kudret için artık son yaklaşmaktadır. Kudret ile birbirlerine girerler. Deniz kavga sırasında Kudret'i fena benzetir. Kolunu ve bacağını kırarak onu hareket edemez bir duruma sokar. Kudret Deniz'in elinden kurtulmak ister ancak yapacağı bir şey yoktur Deniz Kudret'in boğazını sıkarak “Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz bu dünyada göreceğin son yüz” diyerek onu üst kat korkuluklarından aşağıya atar.