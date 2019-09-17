Yeni sezonlar başladı, reyting yarışı kızıştı...

Reyting sonuçları 16 Eylül: Çukur, Yasak Elma, Çocuk yarışı…

Dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla reyting yarışı da kızışmaya başladı. Geçtiğimiz sezonlarında reyting raporlarında üst sıralarda inmeyen Çukur dizisinin yeni sezonu, reyting listesinin total raporunda birinci oldu. Reytinglerde üst sıralarda yer alan diğer diziler ise Yasak Elma ve Çocuk oldu. İşte 16 Eylül tarihli reyting raporu...

Reytinglerde 16 Eylül tarihli veriler açıklandı ve dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. Çukur dizisi yeni sezon ilk bölümüyle birinci olurken, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci oldu, Çukur dizi özeti üçüncü sırada yer aldı, Yasak Elma dizisi ise dördüncü oldu. Reyting raporlarında listeye giren diğer dizi ve programları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz…

REYTİNG SONUÇLARI 16 EYLÜL