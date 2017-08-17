YENİ SKANDAL ORTAYA ÇIKTI!

Metehan yolu üzerinde yeni bir arazi skandalı ortaya çıktı. Bölgedeki alanın “İskana açıldığı” gizli tutularak vatandaşın arsalarının ucuza kapatıldığı iddia edildi. Arsaları alanlar arasında Meclis Başkanı Siber, kardeşi Adademir, Creditwest Bankası Sahibi Altınbaş ve emlakçı Ersalıcı’nın da olduğu belirtildi

Metehan yolu üzerinde yeni bir arazi skandalı ortaya çıktı. Bölgedeki alanın “İskana açıldığı” gizli tutularak vatandaşın arsalarının ucuza kapatıldığı iddia edildi.

Alanlar arasında Siber ve kardeşi de var

Söz konusu bölgede arazi alanlar arasında Meclis Başkanı Sibel Siber ve bir bankanın yönetim Kurulu Başkanı olan kardeşi Ekin Adademir, Emlak piyasasında 1 tek pulla binlerce sterlin kazanan Turgay Ersalıcı ile bankası Creditwest sayesinde vatandaş faizler altında ezen Vakkas Altınbaş’ın da yer aldığı öne sürüldü.

İskana açıldığı gizlendi

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a bilgi veren bir kaynak, Metehan’daki arazilerin vatandaştan önce değerinin çok altında satın alındığını ardından ise bölgenin iskana açıldığını savundu.

“Siber’in de alması düşündürücü”

Yapılanı “Haksız kazanç ve vatandaşı mağdur etmek” olarak nitelendiren kaynak, Meclis Başkanı Sibel Siber’in de sözkonusu arazilerden birini satın almasının ise düşündürücü olduğunu belirtti.

“Vatan millet nutuklarına ne oldu”

Meclis kürsüsünden sürekli “Vatan millet ve vatandaşa hizmet nutukları” atanların başında gelen Sibel Siber’in, vatandaşın haklarını korumak yerine kendi kişisel menfaatini gözetmesinin dürüst bir davranış olmadığı kaydedildi.

Ülke topraklarının peşkeşi moda oldu

Ülkede son dönemlerde değerli alanların eş dost, akraba ve yandaşlara peşkeş çekmenin “moda” olduğunu iddia eden kaynak, ülkeyi yönetenlerin işgal ettikleri makamları kullanarak kişisel menfaat elde etmelerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“Altınbaş vatandaşı faiz altında eziyor”

Sözkonusu arazileri alanlara bakldığında Sibel Siber’in kardeşi Ekin Adademir ve Creditwest’in sahibi Vakkas Altınbaş’ın banka patronu oluşları dikkat çekiyor. Özellikle Altınbaş’ın bankasındaki vaiz politikaları nedeniyle ülke insanını inim inim inlettiği bir gerçek. Diğer yandan bölgede arsa kapatanlar arasında yer alan isimlerden bir diğerinin ise 1 tek pulla ev devredip binlerce sterlin kazanan Turgay Ersalıcı’nın olduğu gözden kaçmıyor.

Aynı bölgede ikinci olay

Benzeri bir olayın bir süre önce yine aynı bölgede yaşandığını anımsatan kaynak, “ Bir süre önce Serdar Denktaş’ın oğluna üniversite kuracağı gerekçesiyle askerin elindeki değeri biçilemez araziyi alarak tahsis ettiler, olay kamuoyuna yansıyınca da Denktaş çıkıp biz vazgeçtik dedi ancak bugün oldu hala ne bakanlar kurulundan ne de Başbakanın ağzından bu karar iptal edildi diye bir sözlü veya yazılı açıklama duymadık” şekinde konuştu.

Allaha havale

Ülkede yaşanan bu kadar etik ve ahlak dışı olaylar karşısında söylenecek tek bir şeyin olduğunu belirten kaynak onun da “Bu ve benzeri haksızlıklara imza atanları allaha havale ediyoruz” demek olduğunu kaydetti.

Yeni Bakış