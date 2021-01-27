"Yeni tanı alıp gelenlerin çoğunun her iki akciğerinde zatürre var"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çiner Çağlayan hastalığın agresifleştiğini ve durumun ciddi olduğunu vurgulayarak halka evde kalın çağrısı yaptı. Çağlayan'ın açıklaması şu şekilde

"24 saatlik pandemi nöbeti sonrası yeni bir güne hastanede uyandım . Yorgun ve karamsarım . Karantina servislerinde yatan hastalarım nefes darlığı çekiyor , yeni tanı alıp gelenler ateşli ve çoğunun her iki akciğerinde zatürre var .

KKTC’nin her bir bireyi tüm ülkede kapanma varmışcasına , işe gitme zorunluluğu dışında evde kalın ! Durum ciddi - hastalık bu kez daha agresif seyrediyor !"