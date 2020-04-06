Yeni tip corona virüsü yıllar önce ortaya çıkmış olabilir

Türkiye dahil 200’ün üzerinde ülkede görülen yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk olarak 2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı genel olarak kabul görüyor. Ancak, ABD’de yapılan iki araştırmaya göre, virüs bilinenden aylar ya da yıllar önce görüldü ve insanlara adapte olarak ölümcül bir hastalığa dönüştü.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini geçti, vaka sayısı ise 1 milyon 280 bini aştı.

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk defa görüldüğü düşünülen corona virüs için iki ABD’li araştırmacı tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre virüs bilinenden daha önce de vardı.

"VİRÜS AYLAR HATTA YILLAR ÖNCE ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Columbia Mailman Halk Sağlığı Okulu epidemiyoloji Profesörü Ian Lipkin CNN'e verdiği röportajda, “Corona virüsün bir süre insanlarda dolaştığını düşünüyorum. Bunu tam olarak bilemeyiz aylarca hatta yıllarca önce olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

Nature Medicine dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırmada da benzer bir teoriye yer verildi. Araştırmada insanların farkında olmadan yıllarca virüsle birlikte yaşamış olabileceğine dikkat çekildi.

"VİRÜS İNSANLARA DAHA FAZLA ADAPTE OLDU"

Zoological Society of London (ZSL)’de veteriner epidemiyolog Andrew Cunnigham, “Bildiğimiz farklı tip corona virüslerin keşfedilmeden on yıllar önce ortaya çıkmış olduğu defalarca kanıtlandı. Yeni tip corona virüsün de insanlara buluşmadan önce bazı uyarlamaları vardı, fakat zamanla insanlara daha fazla adapte oldu ve bulaşıcılık yeteneği arttı” açıklamasını yaptı.

"SALGIN TEK SEFERLİK DEĞİL"

Diğer taraftan Cunningham salgının tek seferlik olmayacağını sözlerine ekleyerek, “ Yeni tip corona virüse karşı bir aşı geliştirmeliyiz, çünkü bu virüs insan popülasyonunda endemik olacak, yeniden ortaya çıkacak” uyarısını yaptı.