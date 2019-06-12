Yeni transfer İstanbul'a geliyor!

Önce kontrol sonra 3 yıllık imza!

Sırp orta saha oyuncusu, milli maçların ardından Sırbistan’dan ayrıldı. Fejsa’nın Portekiz’e geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu için Benfica ile anlaşma sağlamıştı. Fejsa’nın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Kariyerinde ciddi sakatlıkları bulunan 30 yaşındaki futbolcunun detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi. Bir sorun çıkmazsa, Fejsa ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.