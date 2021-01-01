Yeni umutlarla yeni bir yılı daha karşıladık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Covid-19 salgınının gölgesinde 2021’i karşıladı. Restoran, otel ve diğer eğlence mekânları, Covid-19 salgınına karşı alınan kararlar dolayısıyla, yılbaşı özel programları düzenlemeyince vatandaşlar yeni yıla evlerinde girdi.

Bu arada Merkezi Cezaevi’ndeki mahkûm ve tutuklular, Covid-19 nedeniyle yılbaşında aile ve yakınlarıyla açık görüşme yerine kapalı görüş sistemiyle görüştü. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre ise kısmi Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün gece saat 22:00 ile bu sabah saat 05:00 arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 11 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti… Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı…

Yeni yılın en beklenen anlarından biri hiç kuşku yok ki yılbaşı çekilişi… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 milyon TL’lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Bayram Önay Solak tarafından satılan “030936” numaralı bilete isabet etti.. 15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak yarından itibaren satışa sunulacak.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre ise 2021’in ilk günlerinde hava sıcaklığı 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

BRTK