YENİ VEKİLLER BUGÜN YEMİN EDİYOR!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün, milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplanıyor.

7 Ocak erken genel seçimini kazanan, mazbatalarını 15 Ocak’ta alan Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 12, Halkın Partisi’nden (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 3, Demokrat Parti’den (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) 2 milletvekili, yarın Meclis’te yemin ederek görevlerine resmen başlayacak.

Toplantıya Angolemli başkanlık edecek… Genç ve Zaroğlu da katiplik yapacak

Meclis’in 9’uncu dönem ilk toplantısı bugün saat 10.00’da, en yaşlı üye sıfatını taşıyan milletvekili TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli başkanlığında yapılacak.

En genç iki milletvekili HP İskele Milletvekili Mesut Genç ile YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da katiplik görevini üstlenecek.

İlk andı Geçici Meclis Başkanı Angolemli içecek. Angolemli’yi tüm milletvekilleri ayakta dinleyecek. Ardından geçici katipler Mesut Genç ve Bertan Zaroğlu ant içecek.

Ant içme, ilçelerin ve milletvekillerinin soyadlarının alfabetik sırasına göre yapılacak. Buna göre Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa sırası izlenecek.

Milletvekilleri Anayasa’da yer alan milletvekili andını kürsüde okuyarak yemin edecek.

Milletvekili andı

Göreve başlayacak milletvekillerinin okuyacağı ant şöyle:

“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

TAK muhabirinin Meclis’ten aldığı bilgiye göre yarınki toplantının gündeminde ant içme yanında Başkanlık Divanı seçimleri de yer alıyor ancak bu gündem maddesi hükümet henüz oluşmadığı için ertelenecek.

Yemin törenine Akıncı da katılacak

Cumhuriyet Meclisi’ndeki yemin törenine, devlet protokolü de davet edildi. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

Resepsiyon verilecek

Meclis’in yeni dönemdeki ilk toplantısının ardından resepsiyon verilecek.

Resepsiyonun ardından Danışma Kurulu ilk toplantısını yapacak. Divanın oluşması için ise hükümet oluşumu beklenecek.

Grup odaları ve partilerin genel kurul’daki yerleri yeni aritmetiğe göre düzenlendi

Öte yandan Meclis’te yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. Grup odaları ve partilerin Genel Kurul’daki yerleri, yeni aritmetiğe göre düzenlendi.

UBP ve CTP yanında, 9 milletvekili ile ilk kez Meclis’e giren HP için de grup odası hazırlandı.

Meclis’te grup oluşturabilmek için en az 5 milletvekiline sahip olmak gerekiyor.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’yle Cumhuriyet Meclisi tarihinde ilk kez 6 siyasi parti temsiliyet hakkı kazandı.

Hükümet kurma çalışmaları hız kazanacak

Öte yandan ant içme töreninin ardından bu hafta hükümet kurma çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) hükümetinin istifasını geçtiğimiz Cuma sunmuştu.

Akıncı, yeni hükümet kuruluna kadar UBP-DP hükümetinin göreve devam etmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’teki yemin töreninden sonra UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den başlayarak tüm parti liderleriyle görüşmeye başlayacağını ve ardından hükümeti kurma görevini anayasa çerçevesinde vereceğini açıklamıştı.

Hükümetin istifasından sonra CTP HP, TDP ve DP koalisyon arayışları çerçevesinde ilk resmi toplantısını da Cuma günü yapmış, önceki gün de sürdürülen görüşmelerde CTP’nin Başbakanlık ve 3 bakanlık; HP’nin 3, TDP ve DP’nin 2’şer bakanlık alması konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Partilerin koalisyon protokolüne ilişkin görüşmelerinin yarın da devam edeceği açıklanmıştı.