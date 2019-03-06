Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Yeni yapım ilk ona giremedi!
Yeni yapım ilk ona giremedi!

Yeni yapım ilk ona giremedi!

işte reyting sonuçları...

A+A-

Reyting sonuçları belli oldu. 5 Mart akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Survivor reyting yarışına Yüzleşme de katıldı. Peki Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme reyting sıralamasında kaçıncı oldu? İşte sonuçlar...

Reyting sonuçlarına göre Kadın yine ilk sırayı aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine ikinci oldu. 5 Mart akşamı ilk bölümü ile ekranlara gelen Yüzleşme reyting sıralamasında kendine on yedinci sırada yer buldu. Survivor ise beşinci oldu. Total reytinglerde ilk yirmi sıra haberimizde.

yuzlesme-1_16_9_155109422.jpg

Kanal D’nin yeni dizisi Yüzleşme reytinglerde on yedinci oldu

REYTİNG SONUÇLARI 5 MART

reyting-sonuclari-2-001.png

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.