Yeni yapım ilk ona giremedi!

Reyting sonuçları belli oldu. 5 Mart akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Survivor reyting yarışına Yüzleşme de katıldı. Peki Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme reyting sıralamasında kaçıncı oldu? İşte sonuçlar...

Reyting sonuçlarına göre Kadın yine ilk sırayı aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine ikinci oldu. 5 Mart akşamı ilk bölümü ile ekranlara gelen Yüzleşme reyting sıralamasında kendine on yedinci sırada yer buldu. Survivor ise beşinci oldu. Total reytinglerde ilk yirmi sıra haberimizde.

Kanal D’nin yeni dizisi Yüzleşme reytinglerde on yedinci oldu

REYTİNG SONUÇLARI 5 MART