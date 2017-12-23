Yeni yıl ateş pahası

Ali CANSU

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Vatandaş, yeni yılı karşılamak için yine kesenin ağzını açmak zorunda. Vatandaşlar, yılbaşı akşamını evinde mi, yoksa bir eğlence yerinde mi karşılayacağına “cebine” göre karar verecek. Ancak ne isterse olsun pahalılığın başını alıp gittiği ülkemizde, yeni yılı karşılamak için bir aile, yapacağı hazırlık için yine bir servet harcayacak.

Vatandaşların çoğunluğu eğlence yerine gitmeyi pahalı buluyor. “Yılbaşını evde geçireceğim” diyenlerin işi de sanıldığı kadar kolay değil.

Çünkü yılbaşını evde geçirmek de pahalı olacak. Yılbaşını lüks bir otelde konaklayarak geçirmek isteyenler için fatura hayli kabarık. 2018 yılına evlerinde girmek isteyen dört kişilik bir ailenin donatılmış yılbaşı sofrası için de en az 600 TL harcaması lazım. Geçtiğimiz yıl bu rakam 610 TL’ydi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl yılbaşı sofrasında 10 TL’lik bir düşüş meydana geldi.

Normal bir eğlence yerine gitmek isteyenler ise kişi başına en az 100 ile 150 TL ödeyecek.

Vatandaşlar, eğer lüks bir otelde yeni yılı karşılamak istiyorsa, kişi başına Gala yemeği dahil 200 ile 800 TL ödemek zorunda kalacak.

Müzikli bir restoranda 400 ile 600 TL

Ülkemizde özellikle beş yıldızlı birçok otel, Gala yemeklerini kumar müşterilerine ayırdığı için, dıştan müşteri kabul etmiyor. Oteller yeni yıl için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, kumar müşterileri için Türkiye’den gelecek ünlü sanatçılar ile 2018’e girme planları yapıyor.

Yeni yılı, müzikli restoranda karşılamak, bir yerli içki dahil kişi başına 100 ile 150 TL’den başlıyor. Bunun dört kişilik aile bütçesine maliyeti ise 400 ile 600 TL’yi aşıyor.

Yılbaşına özel indirimler

Vatandaşların yılbaşı sofrası alışverişini yaptığı bu günlerde, birçok market, yılbaşı için “indirim ve çeşit sunma” konusunda kıyasıya yarışa başladı.

Market sahipleri, “yeni yıl pastasından” alacakları payı büyütmek için çeşitli hediye kampanyalarına girdi. Bu nedenle müşterilere zengin hediyelerin bulunduğu piyango biletleri dağıtılıyor.

Güney Kıbrıs’ta da özellikle süpermarketlerde indirimler yapılıyor. Kuzeyde ve güneyde alkollü içkiler dâhil birçok ürünün fiyatında indirime gidildi.

Marketler ve müzikli restoranlar yeni yıla hazır

Televizyon kanallarındaki eğlence programlarının eşliğinde kutlanacak yılbaşı gecesinde hiç kuşkusuz özene bezene hazırlanan sofra, vatandaşın gecesine renk katacak. Evdeki ortamın güzelliği, masadaki yiyecek, içecek ve meze çeşitliliği ile tamamlanacak.

Yaptığımız araştırmaya göre, yiyecek - içecek kalemlerinden ortaya çıkan fiyat en az 600 TL’yi buluyor. Bu kalemlerden içecek grubu içerisinde yer alan rakı veya whisky, yılbaşı sofrasında başı çekecek.

2-3 şişe bira ise rakı sevmeyenler için ideal ama ille de “romantik bir yılbaşı” diyenler için şarap kaçınılmaz olacak. Çocuklar için de kola veya meyve suyu satın alınacağı dikkate alındığında, söz konusu içecekler için ödenecek miktar en az 277.03 TL’ye ulaşıyor.

Mangallar yanacak

Dört kişilik bir tavuk 29 TL’ye mal oluyor. Marketlerden alınacak yarım kilo et ise 34.5 TL.

Ana yemeklerin yanında yer alacak yeşillik maliyeti ise 16.43 TL. Sofrada sıcak ve soğuk mezelerin yeri elbette bambaşka oluyor. Hellim, humus, kuruyemiş ve kestane de sofraları süsleyecek. Bu ürünler için de 152.14 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Meyveler için de 16.45 TL’lik bir harcama yapmak şart.

Dört kişilik mütevazı bir ailenin yılbaşı sofrasında yer alacak; içecek, yiyecek, meze ve meyve fiyatları şöyle:

İçecekler: Fiyatı (TL)

1 şişe şampanya: 68.90

1 şişe kırmızı şarap: 32

1 şişe viski: 84.80

3 şişe bira: 11.85

1 şişe rakı: 69.90

1 şişe kola (2.5 litre): 4.95

1 tane 1 litrelik meyve suyu: 4.90

Toplam: 277.03 TL

Yiyecekler: Fiyatı (TL)

1 adet tavuk: 29 (Büyük)

Yarım kilo kuzu eti kemiksiz 34.5

1 kilo pirinç: 6.70

1 büyük boy pasta: 44.95

4 adet kadayıf: 25.00

Toplam: 140.15 TL

Yeşillikler: Fiyatı (TL)

1 adet marul: 2.21

Yarım kilo domates: 2.25

Yarım kilo salatalık: 1.25

Yarım kilo havuç: 3.50

1 demet maydanoz: 1.50

1 adet gulumbra (Cehennem topuzu): 2.25

Yarım kilo limon: 1.97

1 bağ roka: 1.50

Toplam: 16.43 TL

Mezeler: Fiyatı (TL)

2 paket hellim: 14

Yarım kilo humus: 11

Yarım kilo Rus salatası: 11

Yarım kilo tahin 11

1 paket kuruyemiş: 39

1 adet yoğurt: 10.49

1 kilo kestane: 29.90

1 paket kömür: 19.50

1 paket pide: 6.25

Toplam: 152.14 TL

Meyveler: Fiyatı (TL)

1 kilo portakal: 2.75

1 kilo mandalina: 2.90

1 kilo elma: 4.90

1 kilo muz: 5.90

Toplam: 16.45 TL

Genel toplam: 602.02 TL

Kıbrıs