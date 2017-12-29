YENİ YIL TELAŞI KAZA GETİRDİ!

Göçmenköy ışıklarında meydana gelen trafik kazasında olay yerinden edinilen bilgiye göre bir kişi yaralandı.

Yılbaşı teleşı kazalara neden oluyor. Polis sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bugün saat 11.00 sıralarından Göçmenköy ışıklarında iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaral ambulansa hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde. Soruşturma sürüyor.

Havadis