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YENİ YILA BEYNİNİZİ TEMİZLEYEREK GİRİN

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YENİ YILA BEYNİNİZİ TEMİZLEYEREK GİRİN
Yeni yıla beyninizi temizleyerek girin

Zihinsel berraklık, hayatın tüm alanlarında fayda sağlayan bir sağlık durumudur. Sağlıklı düşünebilme, hayati öneme sahiptir. Ne yazık ki, kötü beslenmek sağlıklı düşünmeyi zayıflatabilir.

Ruhsal durumumuza iyi gelecek yiyecekleri yememek, içmemek ve takviyeleri almamak, birçok insan için belirsiz kararlar almasına yol açacaktır. Neyse ki gıdalarla beynin temizlenmesi oldukça kolay.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, gıdalarla beynin nasıl temizleneceği konusunda şu bilgileri verdi:

HER GÜN BİR BALIK YAĞI KAPSÜLÜ ALIN

Bu tip diyet takviyeleri, Omega-3 yağ asitlerinden EPA ve DHA ise tamamen doğaldır. Bu besin maddeleri, beynin işleyişini normalleştirir ve beynin beslenmesinde önemli bir rol oynar. DHA, travmatik beyin hasarının yükünü potansiyel olarak azaltmak için güvenli, ekonomik ve dünya çapında kolaylıkla temin edilebilir.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK TAZE MEYVE YİYİN

Hiçbir doğal gıda maddesi, yüksek kaliteli organik meyvelerin içinde bulunandan daha fazla vitamin, mineral ve amino asit bulundurmaz. Amino asit topluluğunun temel unsurları, zihinsel süreçleri beslemekte çok önemli rol oynamaktadır. Amino asit topluluğunun temel unsurları, zihinsel süreçleri beslemekte çok önemli rol oynamaktadır. Doğası gereği bütün meyveler, (temel) esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitlerin yüzde 50'sinden fazlasını içerir.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Bu, beyin dokusunda diğer herhangi bir maddeye kıyasla belirgin bir farkla daha fazla bulunur. Mümkün olduğunca diğer içecekleri su ile değiştirme alışkanlığı kazanın. İnsan vücudunun yüzde 60 kadarı su, beynin yüzde 70’i su, akciğerlerin yüzde 90'ı sudur.

KAFEİNDEN KAÇININ

Güçlü kahve ve uyarıcı enerji içeceği maddeleri genellikle bu maddenin güçlü kaynaklarıdır. Kafein tüketiminin talihsiz yan etkilerinden biri özellikle de sürekli olarak içildiğinde dehidratasyona (sıvı kaybına) sebep olmasıdır. Beyni normale göre tamamen temizlemeye çalışırken bundan kaçınmaya daha da önem vermek gerekir.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Zihin, farklı bileşenlerin karmaşık bir birleşimidir ve bugüne kadar insan fizyolojisinin en önemli parçasıdır. Verimliliğini artırmak için pek çok genel adım atılsa da zihnin yetersiz çalışmasının nedeni, önemli bir beslenme dengesizliği olabilir. Bu sorunun tam olarak ne olduğunu değerlendirebilmenin tek gerçek yolu test edilmesi ve daha sonra bu incelemenin sonuçlarına göre hareket etmektir.”

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