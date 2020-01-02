Yeni yılda Kıbrıs'ı salladı!

Yıldız Tilbe yeni yılda Kıbrıs’ta konser verdi

Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Yıldız Tilbe, 2020 için hedefleri olmadığını söyledi. Şarkıcı "Her şey olacağına varıyor. İyi şeyler umut, ediyorum" dedi...

Yıldız Tilbe yeni yıl akşamı Kıbrıs’ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Tilbe soruları cevapladı. “2020'de hedefleriniz var mı?” sorusuna “Ben hiç bir zaman hedefini vuran biri olmadım. Hedeflerimden de hiç bir zaman vazgeçmedim. O yüzden hedef belirlemiyorum. Her şey olacağına varıyor. İyi şeyler umut, ediyorum” diye cevap verdi.

Akşamları sosyal medyada hayranlarıyla uzun uzun sohbet etmeyi sevdiğini de belirten Tilbe ‘Rap söyleyen biriyle düet yapar mısınız?” sorusuna ise “Kimse ile düet, yapmam. Yıldız Tilbe şarkılarına devam edeceğim” dedi…

Tilbe üzerindeki kıyafet hakkında da konuştu. Eteğini dört yıl önce aldığını belirten ünlü şarkıcı “Pazardan da alışveriş yaparım, mağazadan da. Pazara giderken kamufle olup gidiyorum. Ancak o zaman rahat geziyorum. Özgürlük güzel. Tarkan' da bunu yapıyor' dedi.