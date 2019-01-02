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  3. Yeni yılda şıklık yarışı!

Yeni yılda şıklık yarışı!

Yeni yılda şıklık yarışı! 1127

Müzik dünyasının ünlü isimleri, yeni yılı sahnede karşıladı. İşte 31 Aralık akşamından objektiflere yansıyanlar...

 