Yeni Yılı Denizde Kutladılar

Rus turistler, yılbaşını kutlamak için Antalya'ya akın etti. Yeni yılın il günü denizin keyfini çıkaran turistler objektiflere renkli kareler verdi.

Ruslar, ülkelerindeki hava sıcaklığı eksi 20 dereceyken, Kemer’de 19 derece sıcaklıkta denize girip, eğlendi. Bolca fotoğraf çektirip, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşan kızlar, güzellikleriyle de göze çarptı. Kızlar, hep birlikte Rusça, İngilizce ve Türkçe yeni yılı da kutladı. Rus turistler ” Rusya’da şu anda hava sıcaklığı eksi 20 derece. Türkiye’de ise hava sıcak ve 19 derece. Bizim için çok güzel” açıklamasını yaptı.