YENİ YILIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE DOLAR...
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? 2 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...
Piyasalar, yeni yılın ilk işlem gününe sakin başladı. Dolar/TL kuru, 5,95-5,96 seviyelerinde seyrini sürdürüyor.
Euro/TL ise 6,66'da işlem görüyor.
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