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YENİ YILIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE DOLAR...

YENİ YILIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE DOLAR...

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? 2 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...

Piyasalar, yeni yılın ilk işlem gününe sakin başladı. Dolar/TL kuru, 5,95-5,96 seviyelerinde seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 6,66'da işlem görüyor.

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