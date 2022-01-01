Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz
Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz
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Eşi Kenan Doğulu ile arasındaki buzları eriten Beren Saat, 2022 yılının ilk romantik paylaşımını yaptı. Saat, eşiyle dudak dudağa pozunu Instagram hesabından yayınladı.
Geçtiğimiz yıllarda sık sık boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak sonrasında aralarındaki buzları eriten Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, şu sıralar aşklarıyla adeta düşman çatlatıyor.
YENİ YILIN İLK ROMANTİK PAYLAŞIMI
Kenan Doğulu'nun konserlerini en önde izleyen Beren Saat, sahneye çıkıp zaman zaman eşine danslarıyla eşlik ediyor. İkilinin samimi anları sevenlerini mutlu ederken güzel oyuncudan bir bomba paylaşım daha geldi. Saat, atlı karıncada Kenan Doğulu ile dudak dudağa çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
Haberler.com / Zehra Yaşık
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