3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Crans Montana’daki son Kıbrıs görüşmelerinin, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkı ile siyasi eşitlik temelinde, yönetime etkin katılımını sağlayacak nitelikte bir antlaşma yapma niyeti olmadığını mühürlediğini” ifade etti.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının asla kabul etmeyeceği, etmemesi gereken taleplerde bulunduğunu, Türkiye’nin etkin –filli garantisi ile Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının sıfırlanmasını istediğini belirtti.

“YENİ YOL HARİTASI BELİRLENMELİ”

Eroğlu, “Hal böyleyken önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, parlamentosu, hükümeti ile kendi iç değerlendirmesini ivedi olarak yapmalı daha sonra ise Anavatan Türkiye bir araya gelinerek tüm gerçekler ışığında yeni bir yol haritası belirlenmelidir” dedi.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Kıbrıs konusunu, Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki adımlarını ve iç meseleleri yazılı açıklama ile değerlendirdi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusundaki diplomatik faaliyetlerin ileriki günlerde yoğunlaşmasının söz konusu olduğuna değinerek, Rum tarafının Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin haklarını yok sayan, tahrik edici adımlar atmaya devam etmekte olduğunu vurguladı.

Eroğlu, kimsenin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, egemenliğini, sosyo-ekonomik yapısını bunca yıllık emeği ile meydana getirdiklerini riske atma, sıfırlanmasına yol açma hakkı olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Devletimiz en büyük güvencemizdir. Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği söz konusu olduğunda Ada’ya tek yanlı müdahalede bulunabilmesi, Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının devamı bizler için yaşamsaldır. Bunların yer almadığı bir antlaşmaya Kıbrıs Türk halkının ‘evet’ demeyeceği pek çok araştırma ile ispatlanmıştır.

Kıbrıs’ta yeni bir görüşme süreci başlayacaksa Kıbrıs Türk tarafının Rum zihniyetinin değiştiğinden emin olması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, görüşmelerin ucu kapalı, kısa sürede sonuç alınacak şekilde planlanması, Kıbrıs Türk halkına sürecin başarısızlıkla sonuçlanması halinde ne olacağının belirtilmesi gerektiğini ifade etti.

Eroğlu, halkın; garantilerin kaldırılması yolunda yapılacak telkin ve propagandalara asla itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

“RUM ADIMLARI YANITSIZ BIRAKILMAMALI”

Kıbrıs Türk tarafının, Rum liderliğinin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları konusunda tek yanlı olarak attığı adımları asla yanıtsız bırakmaması gerektiğini kaydeden Eroğlu, “O kaynaklarda Rum tarafının ne kadar hakkı varsa bizim de o kadar hakkımız vardır. Rum tarafının bu pervasız adımlarına birlik-beraberlik içinde yanıt vermeliyiz. Türkiyemiz kararlı duruşunu sürdürmeli gereken sondaj çalışmalarını günü geldiğinde yapmalıdır” dedi.

“AYRIMCILIK TOHUMLARI EKİLMEYE ÇALIŞILMASINI ÜZÜLEREK İZLİYORUM”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bütün bu kritik gelişmeler yaşanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları arasına ayrımcılık tohumları ekilmeye çalışılmasını üzülerek izlediğini kaydetti.

“Unutulmamalıdır ki, birlik-beraberliğimiz ne kadar yoğun ve samimi ise o kadar güçlüyüz. Eğer bir birimize düşersek hepimiz, Türkiyemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bundan zarar görecektir” diyen Eroğlu, herkesin sözlerine ve eylemlerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi çıkar beklentisi, kişisel menfaat ve/veya bir takım yanlış takıntılar sebebiyle olmadık şeyleri varmış gibi göstermenin, aklı-selim yerine öfkeyle hareket etmenin bir şey kazandırmayacağını vurgulayan Eroğlu, “Rica ediyorum; herkes sorumluluk bilinci ile hareket etsin. Hatalar, rahatsızlık yaratan unsurlar varsa bunları yapılacak yasalarla, alınacak kararlarla düzeltmek mümkündür. Bunun için seçilecek tek yol ise Anayasamıza bağlılık, yasalarımıza saygı ve hukuka başvurmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlıklı, güzel günler, yarınlar diliyorum.”ifadelerini kullandı.