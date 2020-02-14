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YENİBOĞAZİÇİ'NDE KURŞUNLAMA!

YENİBOĞAZİÇİ'NDE KURŞUNLAMA!

1 yaralı!

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Dün akşam, saat 20:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Ali ĶIZILATEŞ (E-43) yaya olarak bulunduğu bir sırada meçhul bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu sağ ayak bileğinden yaralanmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Ali ĶIZILATEŞ’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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