YENİCEKÖY'DE YANGIN!

Ercan - İskele Anayolunun Yeniceköy kavşağının doğu kısmında arazi yangını çıktı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın neticesinde, sahibi henüz tespit edilemeyen 25 dönüm anız, 15 adet rulo balya ile Çetin Saldun'a ait 7 adet çeşitli meyve ağacı ve 60 metrelik sulama hortumu yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.