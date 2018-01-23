YENİDEN BİR ARAYA GELİYORLAR!
Yeniden bir araya geliyorlar
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Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları bugün yeniden biraya geliyor.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, saat 16.00’da TDP Genel Merkezinde görüşecek.
Etiketler : Koalisyon hükümeti, CTP, HP, TDP, DP
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