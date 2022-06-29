Yeniden ısıtılan pirinç büyük tehlike taşıyor!

Mikrop bulaşmış gıda veya suların alınmasıyla ortaya çıkan hastalık durumuna Besin Zehirlenmesi denir. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler gösterir. Besin kaynaklı hastalığa herkes yakalanabilir, ancak bazı kişiler daha duyarlıdır. Bunlar bebekler, çocuklar, gebeler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerdir.

Kötü koşullarda saklanıp hazırlanan ve pişirilen besinlerde bakterilerin çoğalması gözlenir ki yaz aylarında artan hava sıcaklığı ve nem oranı bakteriler için uygun ortam yaratırken üreme hızlarını da artırır.

Bakteriler üremek için et, süt, tavuk, balık, yumurta gibi protein yönünden Potansiyel Tehlikeli Besinler zengin besinleri tercih ederler ki bunlara denir. Besinlerin hazırlık aşamasında hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde çeşitli kaynaklardan bakteriler besin ile kontamine olabilir. Burada en önemli nokta kişisel hijyen koşullarının sağlanmasıdır. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

BESİN ZEHİRLENMESİ NASIL ÖNLENİR?

Ayrıca hazırlama ve pişirme aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar;

Sebze ve meyvelerin bol su ile yıkayın.

Et ve sebzeler için farklı bıçak ve doğrama tahtasının kulanın.

Kırık, çatlak yumurta kullanmayın .

Besinin iyi pişirilmesi ve tencere içindeki ısı dağılımının sağlanması için belirli aralıklarla karıştırın.

İki saatten fazla oda sıcaklığında tutmadan buzdolabında saklayın ( bakteri üremesinin en fazla olduğu ısı aralığı 5 -65 derece arasıdır),

Tüketeceğiniz kadar besini 75 dereceye kadar ısıtın .

Dondurulmuş besinleri satın alırken soğuk zincirin kırılmamış olmasına dikkat edin. Ambalajı altında ve içinde buz kristalleri olanları satın almayın.

Özellikle dondurulmuş yiyecekleri orijinal paketlerinde, (-18)˚C ve altındaki sıcaklıklarda saklayın.

Dondurulmuş besinleri en uygun çözdürme yöntemleri buzdolabı sıcaklığında, orijinal ambalajında akan su altında veya mikrodalga fırında çözdürmektir.

Konserve besin satın alırken, alt ve üst kapakları şişkin olanları, kutusu hasar görmüş, kapağı gevşemiş, kırık ya da çatlak olanları satın almayın.

Pişmiş pirinç de potansiyel tehlikeli besinler arasında yer almaktadır.

YENİDEN ISITILAN PİRİNCE DİKKAT

Pirinç içeren yemekleri günlük olarak tüketilecek miktarlarda yapın. Yeniden ısıtma söz konusu olacaksa bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapmayın. Vücuttan toksinleri atmak amacıyla bulantı, kusma ve ishal görülür. Kesinlikle bunları engelleyen bir ilaç kullanmaksızın vücut sıvı- elektrolit dengesini korumak için bol miktarda sıvı (temiz içme suyu, ayran, şekersiz çay) tüketin.

İshaliniz geçene kadar pirinç lapası, haşlanmış patates, ekşi elma vb. besinleri tüketin. Sebzeleri pişirdikten, meyveleri de yıkayıp kabuğunu soyduktan sonra tüketin. Erik, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyveler bağırsak hareketlerini arttırdığı için yenmemelidir.

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