Yenidoğan bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir?

Dünyaya henüz yeni gelen bebeğin en büyük sorunlarından olan gaz problemi bebekte huzursuzluk yaratır. Bebeğin çok sık ağlayarak sürekli bir tepki vermesine sebep olur. Bu da hem bebeği hem aileyi büyük ölçüde yoran bir konudur. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen anne-babaların mutlaka yenidoğan bebeklerin gaz sancısının nasıl giderildiğini öğrenmesi gerekir. İşte yenidoğan bebeklerde gaz sancısıa hafifletmek için yapılabilecekler...

Yenidoğan bebekler için gaz problemi çok zorlu olabilir. Gazı olan bebek huzursuz olur. Sürekli ağlayarak ve ayaklarını karnına çekerek kendini belli eder. Gaz sorunu yaşamayan çocukların yanı sıra kolik bebekler gece gündüz sıkıntılı bir dönem geçirir. Bu aynı zamanda ev halkına da yansıyabilir. Geçici olan bu dönem bebeğe aşırı rahatsızlık verdiğinden dolayı geceleri uyku sorunu baş göz eder. Gün içerisinde sürekli ağlayan sorunlu ve mutsuz bir bebek gibi gözükebilirler. Biz yetişkinlerde biliriz ki gaz sancısı gerçekten çok ağrılı bir süreçtir. Bunu bebeklerde düşünürsek bebeğin verdiği tepkiler gayet normal olmaktadır. İşte yenidoğan bebeklerde gaz sancısını önlemek için yapabilecekleriniz…

BEBEKLERDE GAZ SANCISINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Bebekten bebeğe değişmekle birlikte gaz sancıları ortalama 5-6 ay devam edebilir. Bu dönemde bir takım şeylere dikkat edildiği takdirde gaz sorunlarını büyük oranda hafifletebilirsiniz. Bebeği sıkı ve üst üste giydirmenin hiçbir faydası yoktur. Bebeğinize pamuklu ve rahat giydirmeniz onu ferahlatacak gazını çıkarmada da yardımcı olacaktır. Bebeğinize anne sütü vermek bebeğinizin sindirimi için çok daha kolay olacaktır. Ek gıdaya geçişin erken olması gibi nedenlerde bebeğinizin fazla gazlı olmasına neden olabilmektedir. Gaz sancısını gidermek için bir takım yöntemler kullanılır onlardan bazıları ise şöyledir;

YENİDOĞAN BEBEKLERDE GAZ SANCISI NASIL GİDERİLİR?

1.Özellikle yaz aylarında bebeğinizi her gün yıkayabilirsiniz. Bebeğinizin rahatlamasını sağlamanın yanında gazının çıkmasına da yardımcı olacaktır.

2.Bebeğinizin altını sık sık değiştirin ve pişik olmasını engelleyin.

3.Bebeğinizi belli aralıklarla besleyerek bebeğinizin anne sütünü sindirmesini sağlayın.

4.Bebeğinizin karnına hafif masajlar yapın. Ayaklarını üşütmemeye özen gösterin.

5.Bebeğiniz için bir çay bardağı suya bir çay kaşığı kimyonu kaynatıp soğuduktan sonra süzerek bebeğinize tok karnına çok az verebilirsiniz. Kimyonda bebeğinizin rahatlamasını sağlayacaktır.

6.Emziren anneler gaz yapıcı yiyeceklerden uzak durmadığı takdirde bu bebeğine de geçecektir.

7.Bebeğinizi fazla sıcak veya fazla soğuk alanlarda bulundurmamaya özen gösterin.