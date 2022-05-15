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Yenierenköy ve Sipahi’ye 3 kilogram yağış düştü

Yenierenköy ve Sipahi’ye 3 kilogram yağış düştü

Yenierenköy ve Sipahi’ye 3 kilogram yağış düştü

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Baharın yaşandığı KKTC’de mayıs ayı ortasında sürpriz yağışlar devam ediyor.

Meteoroloji  Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte Yenierenköy ve Sipahi’de metrekareye 3 kilogram yağış düştü.

Gazimağusa, Zafer Burnu, Bostancı, Taşpınar Alevkaya , Kozanköy, Doğancı ve Zümrütköy’de  2 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kilogram arası yağış kaydedildi.

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