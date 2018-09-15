YENİKENT'TE HIRSIZLIK!
İkametgahtan hırsızlık
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14.09.2018 tarihinde, 08:00-13:00 saatleri arasında Yenikent’te Tomurcuk Sokak üzerinde bulunan Münevver DAMDELEN’e ait ikametgah içerisinde temizlik yapmak maksadıyla bulunan İ.Ç.(K-35)’nin adı edilene ait el çantası içerisinden 800 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Yenikent, Münevver DAMDELEN, hırsızlık
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