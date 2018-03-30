YENİŞEHİR MAHALLEME DOKUNMA İNİSİYATİFİNDEN ÇAĞRI

Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi bir basın açıklaması yaparak, Peşkeşe, talana, kar hırsıyla gözü kararan kirli yatırımcılara dur deme çağrısı yaptı.

İnisiyatif açıklamasında “Topluma ahlâk, fazilet, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik sözü veren dünün muhalefet liderleri, onlara bu doğrultuda oy veren insanlarımız. Neden bu olanlara ses çıkarmıyorsunuz?” diye sordu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Değerli Halkımız,

Mağusa İnisiyatifinin, Derinya kapısının açılması için, Mağusa Kentimiz (Ammohostos H Poly Mas) ile birlikte düzenleyecekleri etkinliği, iki toplumun kaynaşması, biraraya gelmesi, barış köprüleri kurması, nefretin ve ırkçılığın ortadan kalkması adına ve ekonomiye sağlayacağı canlılığa bakarak destekliyoruz.

Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifinin yasalarla köylerinde yurtların 2 kat ile sınırlandırılması kararına karşı bakan ve bürokratların kalem oyunlarıyla 3 kat izni verilmesine karşı verdikleri mücadelenin de yanındayız.

Değerli Halkımız

Yurdumuz rant ve talan girdabında debelenmekte. Plânsız, programsız ama daha fazla kâr hırsı ile toplumumuz çöküşe ve çözülmeye götürülmekte.

Bakan, bürokrat, daire müdürü, aile efradı çerçevesinde dönen peşkeş ve talan maalesef hala daha toplumumuzda “yasaldır ama etik değildir” diye savunulmaya çalışılmakta.

İnsanlık, vicdan, dürüstlük ne yazık ki yukarıda bahsettiğimiz kesimler tarafından yadsınmakta, inkâr edilmekte ve bu toplumuzda ahlaki bir erozyona yol açmaktadır.

Daha 3 ay önce, mecliste yine kişilerin aile etraflarına sağladıkları haksız kazanç üzerine toplumun vicdanı olan o zamanın siyasi muhaliflerinin, bugün olayla önemsizmiş gibi lütfen ilgilenmeleri ayıptır. Toplumumuzun vicdanı bu peşkeşi onaylamamaktadır.

Neden bizi yönetenler devletin olanaklarını altın tepsi içinde oğullarına sunsunlar?

Neden çocuklarına peşkeş olanağı sağlarken, ülkeyi beton yığınına trafik karmaşasına, ağaç katliamına, kanalizasyon kokulu havaya sürükleyecekler?

Topluma ahlâk, fazilet, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik sözü veren dünün muhalefet liderleri, onlara bu doğrultuda oy veren insanlarımız. Neden bu olanlara ses çıkarmıyorsunuz?

Peşkeşe, talana, kar hırsıyla gözü kararan kirli yatırımcılara bugün dur demezsek yarın yurdumuz kaybedeceğiz.

YENİŞEHİR MAHALLEME DOKUNMA İNİSİYATİFİ