Yenişehir’deki Hüseyin Bora Sokak, asfaltlama nedeniyle yarın ve çarşamba günü araç trafiğine kapatılacak
Yenişehir’deki Hüseyin Bora Sokak, asfaltlama nedeniyle yarın ve çarşamba günü araç trafiğine kapatılacak
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Lefkoşa Yenişehir’de Hüseyin Bora Sokak, asfaltlama çalışması yapılacağından yarın ve Çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı kaydedildi.
Açıklamada, “Çalışmalar boyunca araç sürücülerinin yönlendiricilere dikkat etmeleri önemle rica olunur” denildi.
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