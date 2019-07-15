YER YER SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Dikkat!
A+A-
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs, hava durumu, sıcaklık, 15 Temmuz 2019, yağmur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.