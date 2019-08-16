YER YER YAĞMUR GELİYOR!
Hava sıcaklığı düşüyor!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 16 Ağustos 2019, yağmur
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