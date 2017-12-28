YER YERİNDEN OYNAYACAK!

Çi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Duru, Can Manay'ı eski sevgilisi olan Deniz'le aldatıyor. Can çıldıracak.

Puhu TV'de yayınlanan Fİ-Çi-Pi üçlemesi yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri yine heyecanlandırdı. Duru ile Deniz'in öpüşme sahnesi izleyiciyi şoke etti.

HEYECAN DORUKTA