YER YERİNDEN OYNAYACAK!
Böyle ihanet etti...
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Çi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Duru, Can Manay'ı eski sevgilisi olan Deniz'le aldatıyor. Can çıldıracak.
Puhu TV'de yayınlanan Fİ-Çi-Pi üçlemesi yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri yine heyecanlandırdı. Duru ile Deniz'in öpüşme sahnesi izleyiciyi şoke etti.
HEYECAN DORUKTA
Fragmanda Duru'ya çiçek yollayan Can, çiçeklerin arasına kamera yerleştirdiği görüldü. Tam Deniz'le Duru öpüşürken kamera o sırada kayıtta bekliyor. Çi heyecan dolu yeni bölümüyle cuma günü Puhu TV'de yayınlanacak.
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