YERALTINDAN 350 METRE KAÇAK ELEKTRİK KABLOSU

Tünay MERTEKCİ

Alayköy’de Dereli Sokak’ta bir evden, 350 metre uzakta bulunan başka bir eve, yeraltından kaçak elektrik kablosu çekildi. Bunu yapanlardan birinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) eski çalışanlarından biri olduğu belirlendi.

Bir vatandaşın dikkati sonucu ortaya çıkan durum, herkesi şaşkına çevirdi. Toprağın altından boru içerisinden, 350 metre uzunluğunda çekilen kaçak elektrik kablosu, bir felaket olmadan fark edildi.

KIB-TEK yetkilileri ikaz etti

Durumu anlatan fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine KIB-TEK yetkilileri harekete geçti.

Yeraltından kaçak elektrik kablosu çekilen bölgeye giden Elektrik Kurumu yetkilileri de, gördükleri durum karşısında şaşkına döndü.

KIB-TEK yetkilileri, kaçak elektrik kablosu çeken iki kişiyi ikaz ettiklerini, bölgeye gittiklerinde mal sahiplerinin de kabloları söktüğünü gördüklerini belirtti. Yetkililer, bu iki kişiden birinin KIB-TEK eski çalışanı olduğu söyledi.

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