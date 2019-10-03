Yerden yere vurdular!
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İngiliz medyası sert çıktı: Bayern, Tottenham'ı aşağıladı!
İngiliz medyası, Bayern Münih’e hem de kendi evinde 7-2 yenilen Tottenham’ı yerden yere vurdu. “Cehennem gecesi” başlığıyla verilen haberlerde, Bayern’in Tottenham’ı aşağıladığı, Pochettino’nun koltuğunun sallandığı yazıldı.
Şampiyonlar Ligi’ndeki önceki gecenin en flaş sonucu kuşkusuz, Bayern Münih’in Londra’da Tottenham’ı 7-2 yenmesiydi. İngiliz basını, dünkü baskıda Tottenham’ı tam anlamıyla yerden yere vurdu.
“Cehennem gecesi” başlığıyla verilen haberlerde, Bayern’in hem İngiliz kulübünü hem de takımın hocası Pochettino’yu aşağıladığı vurgulandı.
Bayern Münih’in Tottenham’ı yok ettiği, geçen sezonun finalistinin gruptan çıkmasının bile zor olabileceği ifade edildi.
Etiketler : İngiliz medyası, Tottenham, aşağılama
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