Yerin dibine girdi! Patronuna Covid-19 test sonucu yerine bakın ne attı

Genç kadın kendini kötü hissedince koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunu da patronuna yollayacaktı. Ancak öyle bir yanlışlık yaptı ki, farkına vardığında yerin dibine girdi. İşte detaylar...

Katie Flight isimli TikTok kullanıcısı, kendini kötü hissettikten sonra Kovid-19 testi yaptırdığını, testin sonucunu patronuna atmak isterken, yanlışlıkla kısa süre önce yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin sonucunu attığını söyledi. Genç kadın yaptığından dolayı utancından yerin dibine girdiğini söyledi.

Katie Flight isimli genç kadın başından geçen bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Katie, patronuna koronavirüs test sonucu yerine, başka bir şey yolladığını söyledi.

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