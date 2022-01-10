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  3. Yerin dibine girdi! Patronuna Covid-19 test sonucu yerine bakın ne attı
Yerin dibine girdi! Patronuna Covid-19 test sonucu yerine bakın ne attı

Yerin dibine girdi! Patronuna Covid-19 test sonucu yerine bakın ne attı

Yerin dibine girdi! Patronuna Covid-19 test sonucu yerine bakın ne attı

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Genç kadın kendini kötü hissedince koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunu da patronuna yollayacaktı. Ancak öyle bir yanlışlık yaptı ki, farkına vardığında yerin dibine girdi. İşte detaylar...

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Katie Flight isimli TikTok kullanıcısı, kendini kötü hissettikten sonra Kovid-19 testi yaptırdığını, testin sonucunu patronuna atmak isterken, yanlışlıkla kısa süre önce yaptırdığı cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinin sonucunu attığını söyledi. Genç kadın yaptığından dolayı utancından yerin dibine girdiğini söyledi.

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Katie Flight isimli genç kadın başından geçen bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Katie, patronuna koronavirüs test sonucu yerine, başka bir şey yolladığını söyledi.

acunn.com

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