YERİNDEN ÇIKAN TEKERLEK KARŞI ŞERİDE GEÇİP KAZAYA NEDEN OLDU!

MHA'da yer alan habere göre; Lefkoşa-Gazimağusa bölünmüş ana yolda bugün saat 14.30 sıralarında seyir halinde giden PR 857 plakalı beton yoğurma mixerinin lastiği çıkıp karşı şeritte seyir halindeki mercedes marka araca çarptı.

Yerinden çıkan tekerlek karşı şeride geçerek mersedes e çarptı. Mercedes marka aracın sağ ön farına ve sağ tekerleğe vurarak hasara sebep oldu araçta bulunanlar büyük panik yaşadı.

Kazada şans eseri kimse yara almazken bir kez daha yollarımızın ne denli tehlikeli oluşu gözler önüne serilmiş oldu.

Çift şerit bölünmüş yolların bir an önce New Jersey ile bölünmesi gündeme gelmiş oldu.