YERLİ DOMATESİN HASADI DURDURULDU!

İthal ve Yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Kırmızı Üzüm, Ayva, Karpuz ve Biber Çeşitleri olmak üzere 30 numunede 30'u temiz olmak hiçbir numunede kalıntıya rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Enginar, Domates, Biber Çeşitleri, Fasulye, Marul, Roka, Ispanak, Pazı, Soğan, Pancar, Valencia Portakal, Patlıcan, Kavun ve Golyandro olmak üzere 38 numunede 37’si temiz olmak üzere sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerde bu Hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Taşpınar da Kemal Günsel'e ait Domatesin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Mağusa da Ramazan Ateş'e ait Kapya Biber bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Selgün Ticaret İthal Kırmızı Üzüm Temiz

2 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz

3 SVS Tic Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz

4 SVS Tic Ltd. İthal Ayva Temiz

5 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

6 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

7 Veli Karakuş İthal Elma(Golden) Temiz

8 Veli Karakuş İthal Elma(Stk) Temiz

9 Nuri Ersoy İthal Karpuz Temiz

10 Onbaşı İşl Ltd İthal Ayva Temiz

11 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(S.M) Temiz

12 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz

13 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Dom. Temiz

14 Köşe Ticaret İthal Elma(Golden) Temiz

15 Köşe Ticaret İthal Elma(Stk) Temiz

16 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz

17 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

18 Onbaşı İşl Ltd İthal Yeşil Şili Biber Temiz

19 Onbaşı İşl Ltd İthal Kırmızı Şili Biber Temiz

20 Nuri Ersoy İthal Yeşil Acı Biber Temiz

21 Nuri Ersoy İthal Elma(Stk) Temiz

22 Nuri Ersoy İthal Çeri Dom. Temiz

23 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz

24 SVS Tic Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

25 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz

26 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

27 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

28 Onbaşı İşl Ltd İthal Erik Temiz

29 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

30 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

31 Şengül Tosunoğlu Yıldırım Kavun Temiz

32 Mustafa Karagözlü Yıldırım Kavun(Sera6) Temiz

33 Mustafa Karagözlü Yıldırım Kavun(A) Temiz

34 Cahit Vudalı Yıldırım Kavun Temiz

35 Ramazan Ateş Mağusa Biber Kapya Temiz

36 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(ih) Temiz

37 Mahmut Ekenleroğlu İskele Enginar(ih) Temiz

38 Şerife G.civisilli İskele Enginar(ih) Temiz

39 Gülten Kemal Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

40 Şebnem Beyaz Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

41 Süleyman Hayat Tatlısu Fasulye Temiz

42 Mehmet Yavşan Tatlısu Fasulye Temiz

43 Adem Çil Tatlısu Biber Kapya Temiz

44 Adem Çil Tatlısu Roka Temiz

45 Adem Çil Tatlısu Ispanak Temiz

46 Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz

47 Bahire Usanmaz Yedidalga Domates Temiz

48 Kemal Günsel Taşpınar Domates Limit Üstü

49 Serhat Usanmaz Yedidalga Marul Temiz

50 Ahmet Yozgat Yedidalga Domates Temiz

51 Fikri Terkan Alsancak Biber(Sivri) Temiz

52 Fikri Terkan Alsancak Patlıcan Temiz

53 Hüseyin Muti Alsancak Biber(Dolmalık) Temiz

54 Hüseyin Muti Alsancak Biber Kapya Temiz

55 Sinem Kardana Karşıyaka Pazı Temiz

56 Hasan Beşerler Çayönü Soğan Temiz

57 Menteş Sertçe İncirli Pancar Temiz

58 Ayşe Deniz Beyardumu Golyandro Temiz

59 Mehmet Şahin Beyardumu Rokka Temiz

60 Şebnem Gürsoy Sınırüstü Enginar(ih) Temiz

61 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar(ih) Temiz

62 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar(ih) Temiz

63 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar(ih) Temiz

64 Mehmet Akkoyun İskele Enginar(ih) Temiz

65 Emir Öztüren Sınırüstü Enginar(ih) Temiz

66 Salime Kırşan Mormenekşe Enginar(ih) Temiz

67 Ersoy Kırşan Mormenekşe Enginar(ih) Temiz

68 Süleyman Özmındık Akdoğan Enginar(ih) Temiz