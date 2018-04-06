YERLİ DOMATESİN HASADI DURDURULDU!
Yerli domateste limit üstü kalıntı!
İthal ve Yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Kırmızı Üzüm, Ayva, Karpuz ve Biber Çeşitleri olmak üzere 30 numunede 30'u temiz olmak hiçbir numunede kalıntıya rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Enginar, Domates, Biber Çeşitleri, Fasulye, Marul, Roka, Ispanak, Pazı, Soğan, Pancar, Valencia Portakal, Patlıcan, Kavun ve Golyandro olmak üzere 38 numunede 37’si temiz olmak üzere sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Yerli ürünlerde bu Hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Taşpınar da Kemal Günsel'e ait Domatesin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Mağusa da Ramazan Ateş'e ait Kapya Biber bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Selgün Ticaret İthal Kırmızı Üzüm Temiz
2 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz
3 SVS Tic Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz
4 SVS Tic Ltd. İthal Ayva Temiz
5 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
6 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
7 Veli Karakuş İthal Elma(Golden) Temiz
8 Veli Karakuş İthal Elma(Stk) Temiz
9 Nuri Ersoy İthal Karpuz Temiz
10 Onbaşı İşl Ltd İthal Ayva Temiz
11 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(S.M) Temiz
12 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz
13 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Dom. Temiz
14 Köşe Ticaret İthal Elma(Golden) Temiz
15 Köşe Ticaret İthal Elma(Stk) Temiz
16 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz
17 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
18 Onbaşı İşl Ltd İthal Yeşil Şili Biber Temiz
19 Onbaşı İşl Ltd İthal Kırmızı Şili Biber Temiz
20 Nuri Ersoy İthal Yeşil Acı Biber Temiz
21 Nuri Ersoy İthal Elma(Stk) Temiz
22 Nuri Ersoy İthal Çeri Dom. Temiz
23 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz
24 SVS Tic Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
25 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz
26 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
27 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
28 Onbaşı İşl Ltd İthal Erik Temiz
29 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
30 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
31 Şengül Tosunoğlu Yıldırım Kavun Temiz
32 Mustafa Karagözlü Yıldırım Kavun(Sera6) Temiz
33 Mustafa Karagözlü Yıldırım Kavun(A) Temiz
34 Cahit Vudalı Yıldırım Kavun Temiz
35 Ramazan Ateş Mağusa Biber Kapya Temiz
36 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(ih) Temiz
37 Mahmut Ekenleroğlu İskele Enginar(ih) Temiz
38 Şerife G.civisilli İskele Enginar(ih) Temiz
39 Gülten Kemal Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
40 Şebnem Beyaz Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
41 Süleyman Hayat Tatlısu Fasulye Temiz
42 Mehmet Yavşan Tatlısu Fasulye Temiz
43 Adem Çil Tatlısu Biber Kapya Temiz
44 Adem Çil Tatlısu Roka Temiz
45 Adem Çil Tatlısu Ispanak Temiz
46 Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz
47 Bahire Usanmaz Yedidalga Domates Temiz
48 Kemal Günsel Taşpınar Domates Limit Üstü
49 Serhat Usanmaz Yedidalga Marul Temiz
50 Ahmet Yozgat Yedidalga Domates Temiz
51 Fikri Terkan Alsancak Biber(Sivri) Temiz
52 Fikri Terkan Alsancak Patlıcan Temiz
53 Hüseyin Muti Alsancak Biber(Dolmalık) Temiz
54 Hüseyin Muti Alsancak Biber Kapya Temiz
55 Sinem Kardana Karşıyaka Pazı Temiz
56 Hasan Beşerler Çayönü Soğan Temiz
57 Menteş Sertçe İncirli Pancar Temiz
58 Ayşe Deniz Beyardumu Golyandro Temiz
59 Mehmet Şahin Beyardumu Rokka Temiz
60 Şebnem Gürsoy Sınırüstü Enginar(ih) Temiz
61 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar(ih) Temiz
62 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar(ih) Temiz
63 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar(ih) Temiz
64 Mehmet Akkoyun İskele Enginar(ih) Temiz
65 Emir Öztüren Sınırüstü Enginar(ih) Temiz
66 Salime Kırşan Mormenekşe Enginar(ih) Temiz
67 Ersoy Kırşan Mormenekşe Enginar(ih) Temiz
68 Süleyman Özmındık Akdoğan Enginar(ih) Temiz
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