Yeşil Çayın bilinmeyen faydaları...

Yeşil çay, Japon kültüründe sağlığa olan yararları ve sadeliği ile yıllar içinde büyük önem kazanmış bir çaydır. Bu çayı sadece kilo vermek için kullanabileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Cilt problemleriyle savaşmak, tırnaklarınızı düzeltmek, bahçenizi geliştirmek ve hatta ev temizliğinde bile yeşil çaydan yardım alabilirsiniz!

1. Güneş yanıklarını ve cildinizdeki diğer tahrişleri tedavi edin

Genellikle güneş yanıklarını tedavi etmek için aloe vera kullanılır, ancak yeşil çay da yardımcı olabilir. İltihapla savaşmaya yardımcı özellikler içeren bu mucizevi bitki güneş yanıklarından etkilenen insanların büyük yardımcısı. Temiz bir bez parçasını soğutulmuş bir bardak yeşil çayın içine batırın ve yanmış alana uygulayın.

2. Kokuları giderin

Kullanılmayan çay poşetleri buzdolabınızdan, çöp kutusundan, ayakkabılarınızdan ve hatta iç çamaşır çekmecenizden gelen kokuları gidermek için kullanılabilir.

3. Daha etkileyici bir temizlik istiyorsanız…

Yeşil çay aslında birçok ev işinde yardımcı olabilir. Ahşap zeminleri temizlerken paspas suyunuza ekleyebilirsiniz. Mobilyaları temizlemek için soğutulmuş çay da kullanabilirsiniz. Cam temizlemek için bile bir sprey şişesine koyabilirsiniz.

4. Bitkilerinizi aşırı sudan koruyun

Bildiğiniz gibi, bitkilerin çok fazla su alması onlar için kötü bir durumdur. Yeşil çay poşetleri, toprağınızın dibine yerleştirilirse suyu emmeye yardımcı olabilir, bu da bitkilerin aşırı nemden korunacağı ve nemin zaman içinde daha verimli bir şekilde yeniden dağıtılacağı anlamına gelir.

5. Dişlerinizi güçlendirin

Hepimiz kahve ve sodaların dişlerimizi lekeleyebileceğini biliyoruz, ancak yeşil çayı şekersiz olarak içtiğiniz sürece diş sağlığınıza yardımcı olabilir. Kateşinler adı verilen moleküller sayesinde, günde bir bardak yeşil çay içmek dişlerinizi kaybetme riskinizi azaltabilir.

6. Uyurken kilo verin

Yeşil çay, kalori içermeyen bir şekilde hazırlanabilir. Zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor olsa da, özellikle şekerli bir içeceğin yerine içtiğinizde uyurken kilo vermenize yardımcı olabilir! Etkilerini görmek için yatmadan 2 saat önce çayı içmenizi tavsiye ederiz.

7. Taze bir yaradaki kanamayı azaltın

Bir kesikten muzdaripseniz, yeşil çaydan yardım alın. Yeşil çayda bulunan tanenler kanı pıhtılaştırarak kanamayı durdurmaya yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey, kanayan bölgeye soğutulmuş yeşil çay poşeti veya soğutulmuş yeşil çaya batırılmış gazlı bez uygulamak.

8. Gözlerinizdeki şişkinlikleri indirin

Genellikle gözlerdeki şişkinlikleri indirmek için salatalık kullanılıyor olabilir ancak kullanılmış çay poşetleri de aynı sonuçları verir. Soğumasını bekledikten sonra gözlerinizin üzerine koyun.

9. Saçınızı temizleyin, durulayın ve bakımını yapın

Yeşil çay saçınızın en iyi arkadaşıdır desek yanlış olmaz. Yeşil çay poşetlerini suya batırın ve kendinize kolay bir saç maskesi hazırladınız bile! Yeşil çayı kendinize bir şampuan yapmak için bile kullanabilirsiniz.

10. Kırışıklıkları ve yaşlanmanın etkilerini azaltın

Yeşil çay, antioksidanları sayesinde yaşlanmanın etkilerine de yardımcı olabilir. Bir kağıt havluyu yeşil çayın içine batırın ve yüzünüze uygulayın. Moda ikonu Norma Kamali bunun işe yaradığına dair yemin ediyor!

11. Halınızdaki lekeleri temizleyin

Halınızdaki lekelerle savaşamayacağınızı düşünüyorsanız, o zaman açıkça yeşil çayın gücünü küçümsüyorsunuz. Tek yapmanız gereken nemli yeşil çay yapraklarını lekerin üzerine koymak ve bir süre durduktan sonra süpürmektir. Çay yaprakları tozu ve kiri çekerek temizliği kolaylaştırır.